İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Develi'de minibüs yoldan çıktı: 3 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde minibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde minibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şıhlı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, plakası öğrenilemeyen minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Ağaçlara çarparak durabilen minibüste bulunan 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralanan 3 kişi de ambulanslar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan minibüste çekici ile kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.