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Develi'de Muhtarlar Günü etkinliği

Develi’de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Develi'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.


Develi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Müftüsü Emin Patan'ın ettiği duanın ardından bir konuşma yapan Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Ganioğlu, muhtarlığın tarihi sürecini anlattı.


Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, “Sizler temsil ettiğiniz mahallelerinizde sevilip sayılmanızdan dolayı muhtar seçilmiş kişilersiniz. İnşallah bu sevgi ve muhabbet çerçevesinde Develimizdeki tüm mahallelerimize güzel hizmetler götürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle hepinizin muhtarlar gününü tebrik ediyorum” dedi.


Muhtarlığın demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirten Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru ise “Ülkemizin her mahallesinde görev yapan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik ediyorum halkımıza en yakın kişiler olarak görev yapan muhtarlarımız eksik gördükleri hizmetleri yerel yönetimlere ve bizlere ileterek hizmetlerin mahallelerimize daha hızlı ve kaliteli ulaşması bakımından çok önemli görevi icra etmektedirler ” dedi.


Program muhtarlarla ilçe protokolünün hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

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