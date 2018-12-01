Develi'de muhtarlarla Kasım ayı toplantısı yapıldı

Develi muhtarları, Develi Kaymakamı Murat Duru'nun başkanlığında Develi'deki kurum amirleriyle bir araya gelerek mahalleleri hakkındaki taleplerini ileterek yapılan hizmetler hakkında Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a teşekkür etti.

Develi'deki Mahallelere yapılan hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Cabbar, 2018 yılında hayata geçen projeler ve yapılan hizmetler hakkında özet bilgiler sunduktan sonra 2019 yatırım programı için muhtarların taleplerini dinledi ve sorularını tek tek cevaplandırdı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Pazar yolu, Elbiz caddesi ve Sanayi caddesinde sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. TOKİ konutlarında asfalt serimi öncesinde zemin hazırlıkları tamamlandıktan sıcak asfalt çalışmaları devam edecektir. Göreve geldiğimiz andan itibaren bütçemizle her mahalleye imkânlar dâhilinde hizmet ulaştırmaya gayret ettik. Bu çalışmalarda bizlere destek veren muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda söz alan muhtarlar, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve İlçe Kaymakamı Murat Duru'ya yapmış oldukları hizmetlerden dolayı mahalle sakinleri adına teşekkür ederek önümüzdeki dönem için de hizmetlerin devamını beklediklerini belirttiler.

Kurum amirleri, oda başkanları,sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı toplantıda muhtarların sorularını cevaplayan daire amirleritaleplerin her zaman takipçisi oldukları ve yapılan çalışmalarda yardımcı oldukları için muhtarlara da teşekkür etti.

Develi Kaymakamı Murat Duru da, “Develimizi kalkındırmak, problemlerini çözmek adına bir araya geldiğimiz toplantıya katılarak fikir ve düşüncelerini belirten bütün mesai arkadaşlarıma ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her ay bu toplantılarımızı yapmaya devam edeceğiz” dedi.