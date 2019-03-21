Develi'de Nevruz Bayramı Kutlamaları Başladı

Develi'de 21 Mart Nevruz Bayramı münasebetiyle Ayşe Yahya Fatma Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bir program düzenledi.

Renkli görüntülere sahne olan programa Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur, davetliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Türkler tarih sahnesine çıktığı günden bu güne bu bayramı kutlamaktadır, tabi bu bayram Türk milletinin özünde, geleneklerinde, yaşam biçiminde olan doğayla bütünleşmeden kaynaklanan doğanın tekrar yeniden doğduğu bereketlendiği doğanın rengarenk olduğu bir zamanda bu bayramı kutluyor. Yani hayata yeniden bir başlayış, yeniden bir diriliş, yeniden birlik beraberlik, yeniden sevgi, yeniden bir hayata tutunuş. Dünyaya yeniden bir nizam yani bu verilen nizamı yeniden gözden geçirme birlik beraberliği koruma ve devletine, Vatanına, Milletine, Bayrağına sımsıkı sarılma. Aslında bu gelenek yüz yıllardır devam etmektedir, bugün de devam ettiriyoruz, inşallah yine bu geleneğimizi inşallah sonuza kadar hem turan ellerinde Türkün yaşadığı her bir coğrafyada inşallah bu bayramı yüce yaratan kutlamayı nasip etsin" dedi.

Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur ise, "Nevruz Ergenekon'dan günümüze kadar gelen güzel ahlakımız örf ve adetimizdir Türk milleti dağları delip esaret zincirini kırıp bu kültürü ile aleme nizam vermiş ve bundan sonrada vermeye devam edecektir. Bu ahlakla bu kültürle İslam karşılaşınca hemen kabul edilmiştir. Türklük ve İslam etle kemik gibi olmuştur birbirinden ayrıldığı zaman ikisininde yaşama hakkı yoktur örf adetimizi unuttuğumuz zaman başkalarının sahiplendiği zaman ayrımcılık olarak kullandığını hepimiz gördük. Yakın geçmiş de dinimizde örf ve adetimize sahip çıkarak bunları yaşatmak boynumuzun borcudur diyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okuyarak, folklor gösterisi yaptı ve türküler söyledi.

Nevruz ateşini Develi Kaymakamı Murat Duru, Eşi Elif Duru, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur yaktı ve yanan ateşin üzerinden atlandı. Yumurtaların tokuşturulmasının ardından yemek ikramında bulunuldu.