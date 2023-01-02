Develi'de öğrenci servisi kaza yaptı: 7 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 7 öğrenci yaralanırken, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç kaza yapan öğrencileri hastanede ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güney Aşağı Mahallesi Lüfti Özden Caddesi üzerinde okul servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada okul servisinde bulunan 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralı öğrenciler sevk edilen ambulanslar ile Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaymakam Tunç, yaralı öğrencileri ziyaret etti

Öte yandan, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç da kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti. Hastane yöneticilerinden öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgiler alan Tunç, öğrencilere ‘geçmiş olsun' dileklerini iletti.