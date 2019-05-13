Develi'de Öğrencilere Yangın Eğitimi Verildi

Kayseri'nin Develi İlçesinde 44 okulda öğrencilere yangın eğitimi verildi.

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürlükleri sorumluluğunda, Develi merkez ve mahallelerinde bulunan 44 ilkokul, ortaokul ve liselerde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitim görevlisi personeller tarafından öğrencilere, öğretmenlere, çalışanlara , okul aile birliği üyelerine ve velilere acil durum, arama kurtarma, tahliye ve yangın eğitimleri verildi. Belirtilen eğitimlerde 44 farklı türdeki okuldan 800 öğretmen, okul personeli çalışan ve veli ile 9 bin 950 öğrenci olmak üzere genel toplamda 10 bin 750 kişiye eğitim verildi.

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, "Başta Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ve burada görevli eğitim görevlisi personellere teşekkür ederim" dedi.