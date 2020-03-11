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Develi'de okul servisleri dezenfekte edildi

Kayseri’nin Develi ilçesinde, korona virüsüne karşı okul servisleri belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde, korona virüsüne karşı okul servisleri belediye ekiplerince dezenfekte edildi.


Develi'de sabah saatlerinde belediye ekipleri tarafından, ilçede öğrenci taşıyan okul servisleri, ekipler tarafından dezenfekte edildi.


Çalışmadan memnun kaldıklarını söyleyen servis şoförleri "Bu çalışma gerçekten şuan çok güzel oluyor, Belediyemize ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Okul servislerine, otobüslere, dolmuşlara hepsine bu uygulama yapılıyor şuanda" dedi.

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