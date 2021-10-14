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Develi'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Kayseri’nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Develi-Şahmelik yolunda meydana gelen kazada A.K. idaresindeki 38 LA 729 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalesinde sürücü A.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. A.K.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otomobilde çekici ile kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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