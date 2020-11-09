Develi'de parke çalışmaları devam ediyor

Büyükşehir Belediyesinin Sindelhöyük Mahallesindeki 30 bin m2'lik parke çalışması devam ederken Develi Belediyesi ekiplerinin Çayırözü Mahallesindeki 10 bin m2'lik parke çalışması da eş zamanlı olarak devam ediyor.

Develi Belediyesi ekiplerinin Çayırözü Mahallesinden sonra benzer çalışmayı devam ettirecekleri Kulpak Mahallesinde de parke öncesi deforme olmuş parkelerin sökümü ve zemin hazırlık çalışması sürüyor.