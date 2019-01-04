Develi'de pastırmalar sofralarda

Develi'nin son kış hazırlığı olan pastırma, uzun ve zahmetli hazırlanma sürecinin ardından sofralardaki yerini aldı.

Tarihi çok eskilere dayandığı bilinen pastırma Develi'de de her sene kış hazırlıkları için büyük bir özen ve zahmetle yapılmaya devam ediyor. Her ne pastırmanın vatanının Kayseri olduğu iddia edilse de, Develililer ilçede yapılan pastırmanın daha lezzetli olduğunu iddia ediyor. Aynı iddiada bulunan Develi Şahin Kürkçü de, “Pastırma deyince akla Kayseri gelir ama Develimizin kendi sarımsağından yapılmış çemeninden harcı yapılan Develi pastırmasının tadı ise hiçbir yerde bulunmaz” dedi.

Develi pastırmasının sofralarda çok özel bir yeri olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, “Zahmet olmadan rahmet olmaz sözünün pastırma hazırlığında ne kadar da doğru olduğuna şahit olmaktayız. Bin bir emek ve zahmetle hazırlığı süren pastırma, tadı ve kokusuyla herkeste hayranlık uyandıracak bir lezzete sahiptir. İlçemizdeki son kış hazırlığı olan pastırmanın hazırlanmasında emeği geçen bütün hemşerilerime teşekkür ediyor, hazırlanan pastırmaların afiyetle tüketilmesini diliyorum” diye konuştu.

Pastırmanın yapılışı şu şekilde:

Pastırma için ayrılan etler tuzlanır. Tuzlanan bu etler üst üste gelecek şekilde tuzlamaya devam edilir, bir gece bekletilir. Tuzlamadan çıkarılan etler bol suda yıkanarak çengellere asılır. Birbirine değmeyecek şekilde kurumaya bırakılır. Kuruma süresi 10- 15 gün kadardır. Kırmızımtırak bir renk alıp sertleşme kıvamına giren etler alınır. Tuz ve kanının iyice çıkması için cendereye verilir. Bir gün bekledikten sonra Develi'nin yerli sarımsaklarından yapılmış çemene yatırılır. 4- 5 gün çemende yatan pastırmalar güneşte bir müddet daha kaldıktan sonra tüketilecek hale gelir.