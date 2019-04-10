Develi'de Polis Haftası etkinliklerle kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle Develi Cumhuriyet meydanında tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde başlayan törene İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Özgür Özgündüz, daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda emniyet mensubu ve vatandaş katıldı. Emniyet Müdürü Mehmet Özgür Özgündüz'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende Emniyet Müdürü Özgündüz günün anlam ve önemine dair konuşma yaparak; "Bugün Türk halkının sevgi ve güvenini kazanmış Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruş yıldönümünü sizlerle kutlamaktan büyük onur duyuyoruz. Şanla, şerefle yazdığımız 173 yıllık maziyi geride bırakan teşkilatımız, 174. kuruluş yılana girerken sadece Türkiye'de değil dünyada da saygın yerimizi almanın gururu içerisindeyiz. Ahirete intikal eden aziz şehitlerimize Allah'tan Rahmet gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi.

Cumhuriyet Meydanındaki programın ardından İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Özgür Özgündüz makamında tebrikleri kabul etti.