Develi'de seçim sonrasında ilk muhtarlar toplantısı yapıldı

Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı İbrahim-Keziban Kocatürk Sosyal Hizmet Merkezi Binası konferans salonunda yapıldı. Yeni göreve gelen muhtarların kendilerini tanıtarak başladığı toplantıda muhtarlık kurumunun öneminden bahseden Kaymakam Duru “Yeni muhtarlık görevine seçilmiş arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah her ay düzenli olarak yapacağımız bu toplantılarda her mahallemizin sorununu tek tek ele almaya çalışarak beraberce çözüm üretmeye çalışacağız” dedi. Muhtarların mahalle ile devletin organları arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Cabbar Başkan “Bizler mahallelerimize hizmetlerin en kalitelisini götürmemiz konusunda her daim muhtarlarımızla koordineli bir şekilde hareket etmişizdir. Mahalle sakinlerinin teveccühleriyle göreve gelen her bir muhtarımızı tebrik ediyorum. Yeni hizmet döneminde el ele vererek daha güzel Develi için gayret göstermeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.