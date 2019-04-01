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Develi'de Seçim Sonuçları

31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar kesin olmayan sonuçlara göre 19 bin 5 oy aldı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar kesin olmayan sonuçlara göre 19 bin 5 oy aldı.


Develi Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, kesin olmayan sonuçlar sonrasında ilçe meydanında yaptığı konuşmasında, "Bu zaferi sizlerin desteği ile kazandık ve bu desteğe layık olmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Artık Develi için yeni bir gün doğacak" ifadesinde bulundu.


Develi ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçları şu şekilde:


Develi Belediyesi Meclis Üyesi dağılımı;


17 AK Parti


4 BBP


4 İYİ Parti


Başkanlık Seçimi;


AK Parti : 19.005 Oy


BBP : 9.963 Oy


İYİ Parti : 9.372 Oy


Saadet : 701 Oy


BTP : 399 Oy


Meclis Üyesi Seçimi;


AK Parti : 20.254 Oy


BBP : 8.866 Oy


İYİ Parti : 8.826 Oy


Saadet : 817 Oy


BTP : 371 Oy


Vatan Partisi : 87 Oy


TKP : 74 Oy


İl Genel Meclis Üyesi;


İsmail YAZICI


Tufan NAYMAN


Ali KABAK


Mustafa TEMUR


İmdat GÜVEN

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