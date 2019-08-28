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Develi'de silaj hasadı başladı

Kayseri’nin Develi ilçesinde hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısır hasadı başladı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısır hasadı başladı.


Develi'de tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, mısır silajında ilk hasadı yaptı. Çiftçiler hayvanlarının kış aylarında kaba yem ihtiyacını karşılamak için ektikleri mısırları silaj makineleri ile biçmeye başladı. Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Günay Çakı, yaptığı açıklamada, "Mısır silajı hayvancılığın olmazsa olmazlarından, mutlaka yapılması gereken bir üründür. Bahar aylarında ekilir, bu günlerde de hasadı başlar. Şuan bunu yeşil olarak hasat ediyoruz. Salamura turşu halini alıyor, depolandıktan 45 gün sonra bunu hayvanlarımıza veriyoruz. Bu hayvancılıkta olmazsa olmazdır. Mısır silajı hayvanın verimliliği açısından önemli ve hayvanın her şeyine fayda ediyor. Hem sütüne hem etine hem hayvanın uzun süre yaşamasına katkı sağlıyor" dedi.


Maliyetlerin geçen seneye göre arttığını söyleyen Çakı, "Bu işi kar ederek yapmıyoruz. Şu anda sadece hayvanlarımızı besliyoruz ama seneye ben kendi adıma söyleyim, eker miyim bilmiyorum. Çünkü; bu ürün sürekli su istiyor. Elektrik ve mazot maliyetlerinin yükselmesiyle masrafları çok yüksek oluyor. Çiftçiler bundan kar edemiyorlar ve şuan bir araştırma içerisindeler. Dolayısıyla bende acaba ekmemek için ne yapabilirim diye düşünüyorum" diye konuştu.

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