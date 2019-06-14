Develi'de Şölen Havasında Karne Dağıtım Programı Yapıldı

Programa Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkan Vekili Adnan Sezer, Kayseri Üniversitesi Rektörtörü Kurtuluş Karamustafa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, hayır sever iş adamı Fahrettin Mor ve davetliler katıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, "Belli bir noktaya gelmiş belirli bir iş adamı olmuş ve vefa göstererek doğduğu toprakları da unutmayarak bu doğduğu topraklara da olan gençler çocuklar iyi yetişsin diye, buraya böyle Türkiye de standartları en yüksek yani mesleki lise olarak turizm lisesi olarak çok fonksiyonel bir lise olarak 5.5 milyon belki daha da fazladır ben yaklaşık diyorum o kadar bir miktar harcayarak Türk çocuklarına, Türk çocuklarının geleceğine güzel bir eseri Türk Milli eğitimine, Develi Milli eğitimine, Develi'nin çocuklarına armağan ettiler. Ben buradan tekrar Fahri Mor amcamıza çok çok teşekkür ediyorum, Allah birine bin katsın, Allah daha çok versin ona ki böyle insanların sayısı tabi ki de az yani Allah böyle insanlarında sayısını artırsın diyorum çünkü kazanmasını bildiği kadar da kendi topraklarına kendi geleceğine yatırım yapıyorlar yani kazandığının bir miktarını da hayır yapıyorlar. Az önce çok değerli rektörümüz söyledi İlçemiz Kayseri geneli hayır severler ile dolu özellikle ilçemiz, gerçekten Develi'de hayırseverleri ile ünlü. Ben sekiz İlçe de görev yaptım şimdiye kadar, bu bölgeyi de ben kendim hemşehrileri olarak kabul ediyorum ben şu dağların arkasında Niğde'de nim o yüzden Niğde de daha önce görev yaptığım ilçeler den soruyorlar Develi Nasıldır? diye benim ilk söylediğim şeyler den bir tanesi sayın Rektörüm, diyorum ki; Hayır severleri ile meşhur olan bir İlçe diyorum ki onlar dan bir tanesi de Fahri mor amcamız ve onun oğlu temsilen gelen Fahrettin Mor Ağabeyimiz gerçekten bizlerden yaşı da büyük rahatlıkla ağabey diyebiliyoruz. Burada oturuyor ön sıralar da Suat Köylüoğlu bir tane okul yaptırmış şuanda iki tane daha yaptırıyor biri ana okulu biri normal okul, ve bizim İlçemizde sayın Rektörüm yaklaşık 30 civarında Okulumuz var, inanın 25 tanesi hep hayır sever ismi"dedi

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa"Kayserli olduk 25 yılın üstünde 30 yıla yakın bir süredir de Kayseri'nin ekmeğini yiyoruz, bu bölge de Kayseri ve Develi'de şunu gördüm hayır sever ruh gerek burada yaşasın gerekse burada doğmuş bu topraklara ait olan ama Ülkemizin İstanbul başta olmak üzere farklı bölgelerinde yaşayan buranın insanı bu coğrafyanın insanın da hayır sever ruh son derece gelişmiş, bunun Ülkemizin değer bölgelerine de iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum"dedi.

Develi Belediye Başkanvekili Adnan Sezer"Alemin göz bebeği olan insana laik olduğu değeri kazandırma çabasıdır, öğretmenlerimizin yegane gayesi özünüzde var olan güzellikleri ortaya çıkaracak birliği ve ahlak esaslarını sizlere aşılamaktır. Sevgili mezunlarımız sizlere 4 yıllık bir eğitim sonunda bir üst eğitime veya iş hayatına uğurluyoruz eminim okulunuzla ilgili çok renkli anılar ayrılıyor, çok karmaşık duygular içerisinde bulunuyorsunuz ama her bitiş yeni bir başlangıcı beraberinde getirir" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak "Bugün Develi'mizde ana okulları, ilk okullar, orta okul ve liselerimizde toplamda 13.500 öğrencimizle birlikte karne sevinci yaşıyoruz, tüm öğrencilerimizin, velilerimizin yaz tatillerini sağlıklı, mutlu geçirmeleri için yüce Allah'tan dua ediyorum. Ayrıca yarın ve pazar günü Üniversite sınavına girecek olan bütün gençlerimize başarılar diliyorum, dualarımız onlarla Allah utandırmasın hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum" ifadesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Halk Eğitim Müdürlüğünün folklor ekibi gösterileri ve müzik ekibinin söylediği türkülerin ardından bayrak teslimi ve dereceye giren öğrencilere hediye takdimi yapılmasının ardından program son buldu.