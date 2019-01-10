Develi'de spora engel yok

Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje bir kez daha Develi'de spor için engel yok dedirtti.

İlçe Müdürlüğü Tesislerinde Develi Özel Nevrez Sadi Kocaoğlu Bakımevinde engelli vatandaşlarına yönelik başlatılan sportif faaliyetleri haftanın beş günü devam ediyor.

Engellilere yönelik Spor uygulamalarında; algısal motor fonksiyonları geliştirme, sosyalleşme, arkadaşlık kurabilme, olumlu benlik gelişimine katkı sağlamak hedefleniyor.