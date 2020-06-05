İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Develi'de tedbirlere uyularak ikinci Cuma namazı kılındı

Covid-19 tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ikinci haftasında Develililer, sebze meyve pazarı başta olmak üzere M.

Asım Köksal Cami, Aygözme Kalender Cami, Salih Onaran İmamhatip Ortaokulu, Nevzer Erciş İmamhatip Ortaokulu, Ahmet İslamoğlu Anadolu İmamhatip Lisesi ve M. Asım Köksal İmamhatip Ortaokulu avlularını doldurdu.


Cuma öncesinde Develi Belediyesinin camilere ulaştırdığı, maske, tek kullanımlık seccade ve dezenfektan desteğini cemaatin hizmeti için kullanıldı. Pazar yerine ve cami avlularına seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan cemaat, hutbenin okunmasının ardından cuma namazını kıldı. Vatandaşlar, namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılması konusunda uyarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.