Develi'de trafik haftası etkinlikleri

Ülke genelinde her yıl mayıs ayının ilk haftası kutlanan 'Trafik ve İlk Yardım Haftası', Develi'de ilçe kaymakamlığının riyasetinde ilçe protokolünün, öğrencilerin ve Develililerin katılımıyla kutlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda daha sonra Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Trafik Haftasının farkındalık oluşturmak için önemli bir imkan olduğunu belirterek son yıllardaki trafik kazaları hakkında istatistiki bilgiler veren bir konuşma yaptı. Son yıllarda ülke genelinde olduğu gibi İlçemizde de alım gücünün artmasından dolayı hızla artan araç sayısının trafik problemlerine sebebiyet verdiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “İnsanlığın selameti için belirlenmiş trafik kurallarına uymak sadece şahsi görev değil toplumsal bir vazifedir. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın hem hayatlarını tehlikeye atmamak hem de onlara güzel örneklik teşkil etmemiz için trafik kurallarına harfiyen uymamız gerekmektedir” dedi. Trafik bilincinin oluşması için bu haftanın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Develi Kaymakamı Murat Duru ise; “Bu sayede bu haftanın İlçemiz insanının trafik hususunda daha da bilinçlenmesini amaçlıyoruz. Ağır sonuçlar doğuran trafik kazalarının büyük bir çoğunluğunun sürücü hatasından kaynaklandığını bilmekteyiz. İnşallah Develimizin bu programlarla daha da bilinçlenerek trafik kazalarının çok daha az hatta hiç yaşanmadığı bir yer haline gelmesi en büyük temennimizdir” dedi. Yapılan protokol konuşmalarının ardından yılın en iyi erkek sürücüleri olan Süleyman Arabacı, Ahmet Uluçay ve Osman Sinin'e plaketleri Cabbar Başkan tarafından verilirken en iyi bayan sürücüler: Ayşegül Bulut, Elanur Kara ve Şerife Karaca'ya da plaketleri Kaymakam Duru tarafından takdim edildi. Seyrani İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan trafik kurallarının anlatıldığı skeç ise izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Cumhuriyet Meydanına vatandaşın farkındalığını artırmak için kurulan stantları ziyaret eden ilçe protokolü daha sonra Develililerin meydanda emniyet kemerinin hayati fonksiyonunu öğretmek amacıyla kurulan simülasyon aracına binmeleri tavsiyesinde bulundular. Emniyet kemerinin ne kadar hayati bir fonksiyonu olduğunu gözleriyle görmüş olan Develililer, arabaya her bindiklerinde emniyet kemerini takacakları sözünü verdiler.