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Develi'de trafik kazası: 1 yaralı

Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Develi ilçesi İbrahim Ağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 38 TY 244 plakalı otomobil ile 38 MA 0099 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekiplerince Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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