Develi'de trafik kazası: 3 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Develi'nin Sindelhöyük Mahallesi girişinde yaşanan kazada 38 BT 574 plakalı otomobil ile 16 V 1338 plakalı araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 38 BT 574 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampolde durabildi.

Kazada yaralanan 3 kişi vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 ekiplerince Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.