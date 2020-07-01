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Develi'de trafik kazası: 3 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre Develi'nin Sindelhöyük Mahallesi girişinde yaşanan kazada 38 BT 574 plakalı otomobil ile 16 V 1338 plakalı araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 38 BT 574 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampolde durabildi.


Kazada yaralanan 3 kişi vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 ekiplerince Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

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