Develi'de ülkü ocakları çevre temizliği yaptı

Yukarı Develi'de doğa yürüyüşü yapan Develi Ülkü Ocakları Başkanı Murat Doğu ve ülkücü gençlik doğa yürüyüşü sonrası Yukarı Develi mevkinde çevre temizliği yaptı.

Ülkü Ocakları Develi İlçe Başkanı Murat Doğu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Develi Ülkü Ocakları olarak bugün sabah yürüyüşümüzü Yukarı Develi Çamlığı mevkine gerçekleştirip akabinde teşkilatımızla çevre temizliği yaptık. Çevrecilik mİlliyetçiliktir" dedi.