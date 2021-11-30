Develi'de Voleybol şenliği tamamlandı

Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda yaklaşık bir aydır süren turnuvada 14 takım mücadele etti. Mücadelelerin sonunda turnuva şampiyonu Ayhan Yıldırım Sindelhöyük takımı olurken, Pembe Cesarettin Kocatürk takımı ikinci, Çaylıca Halk Eğitim takımı üçüncü, Fahri Mor İncesu takımı ise turnuvayı dördüncü olarak tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Develi'de spor kültürünün yaygınlaştırılması ve kurumlar arasındaki iletişimin artırılması noktasında Develi Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ederim. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ile yapmış olduğumuz turnuvamız vesile ile tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü tekrardan kutluyorum” dedi.