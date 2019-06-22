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Develi'de Yağmur Etkili Oldu

Kayseri’nin Develi ilçesinde aniden bastıran yağmur etkili oldu.

Kayseri'nin Develi ilçesinde aniden bastıran yağmur etkili oldu.


Develi'de öğlen saatlerinde yağan yağmur ilçe merkezinde etkili oldu. Aniden etkisini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şiddetli yağışın bir süre daha devam edeceği ve vatandaşların mağdur olmaması için su baskınlarına hazırlıklı olması gerektiği bildirildi.

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