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Develi'de Yemenli yetimler için yardım kampanyası düzenlendi

Develi’ de Seyrani İlkokulu ve İHH Develi Temsilciliği işbirliği ile Yemenli yetimlere yönelik olarak ‘İyilik Manavı’ adlı bir yardım kampanyası düzenlendi.

Develi' de Seyrani İlkokulu ve İHH Develi Temsilciliği işbirliği ile Yemenli yetimlere yönelik olarak ‘İyilik Manavı' adlı bir yardım kampanyası düzenlendi.


Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, “Geçen yıl Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin Harekatına destek kampanyası düzenleyen okulumuz bu yılda Yemenli yetimleri yalnız bırakmadı. Başta okul müdürümüz Zeki Tuna olmak üzere tüm öğrenci veli ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi.

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