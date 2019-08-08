İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Develi'deki Çanakkale Parkı'na ziyaretçi akını

Kayseri’nin Develi ilçesinde yapımı tamamlanan ve 14 Mart tarihinde açılışı yapılan Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı’na ziyaretçi akını yaşanıyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yapımı tamamlanan ve 14 Mart tarihinde açılışı yapılan Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı'na ziyaretçi akını yaşanıyor.


İzmit Belediyesi ile Develi Belediyesi tarafından ortak yapılan ve 14 Mart tarihinde açılışı gerçekleştirilen Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı'na gece ve gündüz ziyaretçi akını yaşanıyor. Yukarı Develi mahallesinde bulunan Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı, özellikle yaz mevsimi olması nedeniyle gurbetçi vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.


Çanakkale'de bulunan Şehitler Anıtı, anıt heykeller, rölyefler, şehitlerin isimleri ile Şehitlik Anıtı'nın bulunduğu park büyük ilgi görüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.