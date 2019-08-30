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Develi'deki Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı'na büyük ilgi

Kayseri’nin Develi İlçesine yapılan Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kayseri'nin Develi İlçesine yapılan Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.


Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı'nı vatandaşlarla gezerek parkın yapımı ve Çanakkale savaşında şehit düşen Develililer ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Başkan Cabbar “Destan yazdığımız Çanakkale zaferinde 212 tane Develili şehidimiz olmuş biz de onların anılarını canlı tutabilmek için bu parkın yapımına imza attık” dedi.


Kayserililerin mutlaka bu parkı ziyaret etmelerini arzu ettiklerini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Gördüğünüz gibi Çanakkale Parkı'nda hemşerilerimizin yoğun ilgisi devam ediyor. Biz burayı milli duygularla yaptık çünkü 212 tane Develili hemşerimiz destan yazdığımız Çanakkale zaferinde şehit olmuşlar. Biz onların anılarını canlı tutabilmek ve özellikle de genç nesillerimize, çocuklarımıza o şuuru aşılayabilmek adına böyle güzel bir parka imza attık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Oldukça yoğun bir ilgiyle de karşılaştık. Birçok hemşerimiz gelerek burada ki güzellikleri görüyorlar. Kayseri'deki tüm vatandaşlarımızı bu manevi ortamda ruhumuzu okşayan ve gururla da söylediğimiz bu parkımızı gezmeye davet ediyorum” diye konuştu.


Parkı ailesi ile gezen bir vatandaşlar ise “Buraları çok güzel buldum emeği geçenlerin ellerine sağlık” dedi.

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