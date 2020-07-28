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Develi'deki samanlık yangınında büyük hasar meydana geldi

Develi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’nde meydana gelen saman yangınında alevler kara geceyi gün gibi aydınlattı.

Develi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde meydana gelen saman yangınında alevler kara geceyi gün gibi aydınlattı.


Develi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde Mustafa Yorulmaz'a ait samanlıkta yangın çıktı. İtfaiye Develi Bölge Amirliği'ne haber veren vatandaşlar zaman kaybetmeden alevlere müdahale etti. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına başladı.


Yangının çevreye sıçramaması için önlem alınırken, yangın söndürme çalışmaları uzun bir süre devam etti. Hızla yayılan alevler büyük uğraşlar sonucunda söndürülürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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