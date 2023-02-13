Develi'den Kahramanmaraş'ta aşevi desteği

Develi İnsanı Yardım Derneği ve gönüllü vatandaşlar; Kahramanmaraş'taki depremzedelere gıda yardımında bulunmak için kurdukları aşevi ile günde 2 bin kişiye yemek ve sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Aşevinin yanı sıra, çadırların ve sobaların kurulması gibi işlere de yardımcı olduklarını belirten Ebubekir Yıldız, "Kayseri Develi'den geliyoruz, Kahramanmaraş bölgesindeki depremzede kardeşlerimize hizmet etmek için. Burada Develi İnsani Yardım Derneği olarak 2 bin kişiye yemek ve çorba ikramında bulunuyoruz. Aynı zamanda çadırların kurulmasında, buradaki depremzedelerin sobalarının kurulmasında ve çocukların ne ihtiyacı varsa elimizden geldiği kadarıyla su, odun gibi malzemelerin teminini yapıyoruz. Bu noktada bizlere destek veren Develi halkından ve bizi tanıyan herkesten Rabbim razı olsun. Başta Kaymakamımız Mehmet Tunç olmak üzere diğer kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Develili kardeşlerimizin desteklerini bekliyoruz. Rabbim bir daha böyle afetler vermesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Kahramanmaraş'tan sevgiler, saygılar" ifadelerini kullandı.