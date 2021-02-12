Develi'den Suriye'ye Kardeşlik Kervanı

Verenel Derneğinin başlatmış olduğu 'Kardeşlik Kervanı' adı altında Suriye bölgesine yapılan yardım kampanyası için Develi'den 1600 paketlik yardım 1 tırı yola çıktı.

Develi Cumhuriyet meydanında yapılan uğurlama programına Develi İlçe protokolü ve Develili vatandaşlar katıldı.

Bu kampanyada emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Bugün gerçekten hayırlı bir işi için bir araya geldik, çünkü bizler komşusu açken tok yatan bizden değildir diye buyuran bir Peygamberin ümmetiyiz. Bu düstur ile yola çıkan Verenel Derneği Suriye'de ki kardeşlerimizin o acısına bir merhem olsun düşüncesiyle böyle bir kampanya başlatmışlar ve başarıya da ulaşmışlar, ben kendilerine Başkanından emek verenine teşekkür ediyorum Rabbim hayırlarını kabul eylesin. Develimiz kadirşinas insanlarla dolu bir Belde ve her daim kardeşliği paylaşmayı bilen bir Belde işte burada duran kardeşlik tırı da bunun bir göstergesi. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Verenel Derneği Develi İlçe Başkanı Mehmet Arslan "Bugün buradan, Suriye'nin Azez bölgesine 1 tır 1600 paketlik gıda kolisini göndermek için toplanmış bulunuyoruz. Develi Verenel Derneği temsilciliği olarak bugün buradan gönderilecek olan gıda tırımızı sizlerin emaneti olan 1600 paketlik bu güzide yardımı inşallah sahada 4 kişik bir ekibimizle oradaki mazlum kardeşlerimizle ulaştırmaya gayret edeceğiz. 15 Şubat Pazartesi günü 4 kişilik ekibimizle sahada olacağız. Verenel Derneği Develi temsilciliği olarak başlatmış olduğumuz bu kampanyaya desteklerinizden dolayı şahsım adına, yönetimim adına ve genel merkezimiz adına bir kez daha şükranlarımızı sunuyor teşekkür ediyoruz" dedi.