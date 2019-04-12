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Develi'den Wushu Türkiye Şampiyonasına 3 Sporcu Katılacak

Develi ilçesinde Wushu ile uğraşan 13 yaşındaki 3 sporcu Wushu Türkiye Şampiyonası’na katılacak.

Develi ilçesinde Wushu ile uğraşan 13 yaşındaki 3 sporcu Wushu Türkiye Şampiyonası'na katılacak.


Develi İlçesine bağlı Epçe mahallesinde Wushu sporu ile uğraşan ve kendi kilolarında İl Birincisi olan Esma Solmaz (13), Salim Emre Çakmak (13) ve Emre Özdemir(13) Sakarya'da yapılacak olan Wushu Türkiye Şampiyonasına katılacak. Sporcular, şampiyonaya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde katılacak.


Milli Antrenör Özben Şimşek, "3 öğrencimiz Wushu dalında il birincileri olarak kendi kilolarında Sakarya da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılacak. Sporcularımıza müsabakalarda başarılar diliyorum" diye konuştu.

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