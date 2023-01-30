Develigücü: 0- Talasgücü Belediyespor: 0

Bölgesel Amatör Lig 6.
Grupta ligin 14. haftasında Kayseri derbisinde Develigücü ile Talasgücü Belediyespor karşı karşıya geldi. Develi İlçe Stadı'nda oynanan maç 0-0 berabere bitti.
Stat: Develi İlçe Stadı
Hakemler: Burak Baş, Erdoğan Çak, Onur Han
Develigücü: Hamza Şavşet, Recep Coşkun, Mehmet Can Aslan, Semih Bağcı, Yusuf Tosun, Hakan Çıtak, Resul Ekrem Turhan (Yahya Güngör dk.90 ?), Abdulkadir Dilekçi, Selim Başev (Reşit Akbulut dk.72), Cihan Tan, Talha Reşat Bulut (İbrahim Aziz Kaplan dk.86 ?)
Talasgücü Belediyespor: Çağrı Tanrıbilir, Ömer Çoban, Ahmet Şahbaz, Emincan Konuk, Kadir Doğukan, Osmancan Uysal (Ercan Çiftçi dk.66), Canberk Soykuvvet (Erkan Kapar dk.90 ?), Emir Yıldırım (Ramazan Taş dk.66), Bahtiyar Dolma, Mehmet Seçme (Alperen Topçular dk.66), Oğuz Saltabaş (Akın Arıcan dk.82)