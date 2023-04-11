Develigücü: 1- Ankara T.K.İ: 0

Bölgesel Amatör Lig 6.
Grupta mücadele eden Develigücü evinde Ankara T.K.İ'yi 1-0 mağlup ederek ligde kalma umutlarını son maça bıraktı.
Stat: Develi İlçe Stadı
Hakemler: Fırat Kaçmaz, Cihan Ahmet Göre, Neclan Çiçek
Develigücü: Hamze Şavşet, Yakup Can Yazgan, Emre Şener, (Emre Özden dk.76), Turgay Aydoğan, (Eren Oruç dk.89 ?), Melihşah Aslan, Yusuf Tosun, Cihan Tan, (İbrahim Aziz Kaplan dk.89 ?),Hakan Çıtak, Talha Reşat Bulut,(Semih Bağcı dk.85 ?), Burak Can Kalender, (Reşit Akbulut dk.85 ?), Abdulkadir Dilekçi
Ankara T.K.İ: Yunus Emre Akıllı, Hakan Duran, Metehan Cavit Yıldırım, Çağarat Özkan, Okan Anılır, Mustafa Kemal Küçük, (Onur Mert Şeref dk.89 ?), Mükail Baydır, Şevket Ayan, (Hamit Kargın dk.78), Gökhan Koç (Metin Aydın dk. 78), Ertan Miraç Ayyıldız, Furkan Temizsoy, (Eren Görür dk.66)
Gol: Burak Can Kalender (dk.81) (Develigücü)
Sarı Kartlar: Abdulkadir Dilekçi (Develigücü)