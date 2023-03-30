Develigücü: 5 - Eskil Belediyespor: 3

Grup 22. hafta maçında Develigücü sahasında Eskil Belediyespor'u 5-3 yendi. Kırmızı Siyahlılar ligde 31 puana erişti.

Stat: Develi İlçe

Hakemler: Enes Yakup Baş, Nurdan Köseoğlu, Umut Türkeş

Develigücü: Hamza Şavşet, Recep Coşkun (Dk.83 Turgay Aydoğan), Melihşah Aslanxx, Semih Bağcı (Dk.46 Yakup Can), Emre Şener, Hakan Çıtak (Dk.83 Reşit Akbulut), Burak Can Kalender, Selim Başev (Dk.72 Aziz Kaplan), Cihan Tan, Abdulkadir Dilekci, Emre Özden (Dk.78 Talha Bulut)

Eskil Belediyespor: Abdussamet Karakoyun, Umut Kara, Fatih Bal, Erden Tomarza, Ahmet Tarık Düşünceli, Mert Kırımtay, Birkan Bakacak, Mehmet Becerir, Hikmet Etlik, Mehmet İncesu, Cemil Karakum

Goller: Abdulkadir Dilekçi Dk.32 ve 42, Hakan Çıtak Dk.45+2, Cihan Tan Dk.81 ve 90 (Develigücü) Cemil Karakum Dk.31, 38 ve 45 (Eskil Belediyespor)

Kırmızı Kart: Ahmet Tarık Düşünceli Dk.81 (Eskil Belediyespor)