Develigücü Antrenörü Sebahattin Tekin istifa etti

Grup'ta mücadele veren Develigücü takımında Antrenör Sebahattin Tekin istifa etti.

Grup'ta başarılı bir dönem geçirmenin hedefini yapan Develigücü takımında üst üste alınan kötü sonuçlar neticesinde antrenör Sebahattin Tekin istifa etti. Tecrübeli teknik adam, son oynanan ve 3-0 kaybedilen Osmancık Belediyespor maçı sonrasında başkan vekili İbrahim Şimşek'e istifasını sundu. Sebahattin Tekin, istifası ile ilgili; "Teknik ekibim ile başarılı olmak için yola çıktık. Ama başaramadık. Futbolcu arkadaşlarıma, teknik ekibime, yönetimimize, Develi halkına, Kayseri spor camiasına teşekkür ediyorum" cümleleri kurdu.

Develigücü, Grup'ta antrenör Sebahattin Tekin ile çıktığı 7 maçta 1 galibiyet 4 beraberlik 2 yenildi aldı. 9 gol atıp 12 gol yiyen kırmızı siyahlılar 7 puan toplayabildi.