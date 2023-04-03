İhlas Haber Ajansı

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Develigücü sahasında kazandı

Bölgesel Amatör Lig 6.

Grup'ta mücadele eden Develigücü sahasında Mucurgücü'nü 2-0 yendi.



Grup bulunan Develigücü ile Kırşehir Mucurgücü karşı karşıya geldi. Develi ilçe stadında oynanan 23. hafta maçında 3 puanı alan taraf ev sahibi ekip oldu. Maçın 18. dakikasında Cihan Tan ile öne geçen kırmızı siyahlılar, 90.dakika içerisinde Emre Özden ile bir gol daha bularak skoru 2-0'a getirdi. Recep Coşkun'un 70. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldığı maçı kazanan Develigücü puanını 34'e yükseltti.

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