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Develigücü ve Bozokspor'a ceza

Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Develigücü-Yozgat Bozokspor müsabakasında gerçekleşen saha olayları nedeniyle iki takıma da ceza verdi.


Amatör Futbol Disiplin Kurulu, 25 Kasım 2022 tarih ve 21 sayılı toplantısında alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Kurul, 20 Kasım günü oynanan Develigücü - Yozgat Bozokspor maçında gerçekleşen saha olayları nedeniyle Develigücü takımına 1 maç seyircisiz oynama cezası verirken, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı uyarınca ihtar cezası verilmesini karara bağladı.


Kurul, ayrıca Yozgat Bozokspor takımına saha olayları nedeniyle bin TL para cezası verilmesine, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar cezası verilmesine hükmetti.

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