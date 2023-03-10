Develigücü ve Hacılar Erciyesspor AFDK'ya sevk edildi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 16. haftasında karşılaşan Develigücü ile Hacılar Erciyesspor maçı sonrası kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası tutulan raporların ardından hem Develigücü'nden hem de Hacılar Erciyesspor'dan Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) savunma talep etti. AFDK, Develigücüspor'dan atılı eylem nedeniyle savunma talep ederken, Hacılar Erciyesspor'dan ise takım kaptanı Mehmet Tatlı hakkında tedbirli olarak savunma istedi. Her iki kulübün yapacağı savunma sonrası AFDK, vereceği cezayı açıklayacak.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.03.2023 Tarih ve 43 Sayılı Toplantısında aldığı kararda, “Develigücüspor hakkında, 05.03.2023 tarihinde oynanan Bölgesel Amatör Lig Develigücü Spor - Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor müsabakasında, üzerine atılı eylem nedeniyle savunma istenmesine ve Mehmet Tatlı (Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Fut.) hakkında, 05.03.2023 tarihinde oynanan Bölgesel Amatör Lig Develigücü Spor - Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor müsabakasında, üzerine atılı eylem nedeniyle savunma istenmesine, (06.03.2023 tedbirli) karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.