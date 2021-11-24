Develiler Derneği üniversite ziyaretlerine devam ediyor

Bu kapsamında Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ni ziyaret eden Develiler Derneği Başkanı İsmail Arslan ve beraberindekiler, Rektör Prof. Dr. Kerim Güney ve İktisadi idari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya ile çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Üniversitelerin STK'lara verdiği önemin artmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Kayseri Develililer Derneği Başkanı İsmail Arslan; "Kayseri'de rol model olan derneğimiz pandemi sonrasında Kayseri'deki üniversiteler ve akademik kadroları ile işbirliği ve dayanışma çalışmalarını başlatmış bulunmaktadır. 23 Kasım günü Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, önceki günlerde de Kayseri Üniversitesine ziyaretlerimiz oldu. Önümüzdeki günlerde de AGÜ ve ERÜ ziyaretlerimiz olacaktır. Kayseri'de faaliyet göstermekte olan bir STK olarak, üniversite yöneticilerimiz ve akademik kadroların bizlere göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Ziyarete Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinden Dr. Ahmet Özyalçın, Prof. Dr. Kenan Güllü, Doç. Dr. Recep Özkan, Ozdamarlar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ozdamarlar da eşlik etti.