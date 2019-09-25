İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Develili Doçent Hayatını Kaybetti

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde görevli Doç.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. İsmail Güllü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi (Gazi Mahallesi) Doç. Dr. İsmail Güllü geçirmiş olduğu trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede vefat etti


Doç.Dr. İsmail Güllü'nün cenazesi 26 Eylül Perşembe günü Çarşı Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.