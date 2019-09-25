Develili Doçent Hayatını Kaybetti

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde görevli Doç.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. İsmail Güllü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi (Gazi Mahallesi) Doç. Dr. İsmail Güllü geçirmiş olduğu trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede vefat etti
Doç.Dr. İsmail Güllü'nün cenazesi 26 Eylül Perşembe günü Çarşı Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.