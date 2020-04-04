İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Develili esnaftan örnek davranış; her gün 100 aileye 2 ekmek yardımı yapıyorlar

Kayseri’nin Develi ilçesinde bir fırında, her gün durumu iyi olmayan 100 aileye ekmek yardımı yapılıyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir fırında, her gün durumu iyi olmayan 100 aileye ekmek yardımı yapılıyor.


Develi ilçesinde bir fırın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. İlçede yaşayan ve durumu iyi olmayan 100 aileye her gün ücretsiz 2 ekmek veren fırın yetkilileri, vatandaşlarında takdirini topladı.


Fırın yetkilisi Ayşe Nur Gözeri; "Korona virüs nedeniyle bir çok vatandaşımız mağdur oldu ve işsiz kaldı. Bildiğiniz üzere geçen günlerde Cumhurbaşkanımız Milli Dayanışma Kampanyası başlattı. Bizde firma olarak Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına destek olmak için ihtiyaç sahibi 100 aileye günlük 2 ekmek yardımı yapıyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.