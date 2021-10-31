Develili kuaför, saç ve konsept tasarımında Türkiye birincisi oldu

Kayseri'nin Develi ilçesinde kuaförlük yapan Faruk Kafkas, Ankara'da düzenlenen ‘Türkiye'nin Sihirli Elleri' organizasyonunda Türkiye birincisi oldu.

Daha önce de "Havada, Karada ve Suda" yaptığı saç tıraşları ile bilinen Faruk Kafkas, Ankara Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye'nin Sihirli Elleri organizasyonunda saç ve konsept tasarımda Türkiye birincisi oldu.

Türkiye'yi ve Develi'yi yurt dışında düzenlenecek olan yarışmalarda da temsil edeceğini söyleyen Faruk Kafkas, "Böyle bir yarışmaya kendi özgüvenime ve mesleğime güvenerek dostlarımın da tavsiyesiyle katılmış oldum. Çevremde ki üstatlarım, arkadaşlarım, dostlarım bana gerçekten çok güzel bir özgüven sağladılar kendime de güvenerek kazanacağıma inanıyordum ve bunu da başardık. Memleketimize ve mesleğime çok güzel katkı sağladığımızı düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı, burada sadece benim kazandığım değil bütün yarışmacı arkadaşların kazandığını düşünüyorum. O ortamda olmak yarışmak onun heyecanı gerekten mükemmeldi. Buradan Başkanımız Erdal Özkaplan'a bizlere bu yolu açtığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendine güvenen arkadaşların böyle platformlarda bulunmasını isterim, bu başarıların üstüne yakın zaman da memleketimiz Develi'yi ve Türkiye'yi yurt dışında Euro Cup'ta temsil edeceğiz. Dünya şampiyonasında ben de bulunacağım. Buradan Gökhan Hamarat Başkanımıza teşekkür ediyorum bizlere o imkanı sağladığı için. Yakında memleketimiz Develi'den bir dünya şampiyonu çıkacağına inanıyorum. Beni seven izleyen destek veren tüm arkadaşlarıma dostlarıma tekrardan teşekkür ediyorum, hayırlı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.