İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Develililer Derneği'nden Karamustafa'ya ziyaret

Develiler Derneği Başkanı İsmail Aslan ve yönetim kurulu, yeniden atanan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret etti.



Kayseri Develililer Derneği, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret etti. Develi Seyrani Eğitim Vakfı yöneticilerinin de katıldığı ziyarette, Kayseri Üniversitesi'nin en gözde kampüsü olan Develi Seyrani Kampüsü ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.


Develiler Derneği Başkanı İsmail Aslan, Kurtuluş Karamustafa'yı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.