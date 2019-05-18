Develililer iftarda buluştu

Düzenlenen programda konuşan Dernek Başkanı İsmail Arslan; "Kayseri'de yaşayan ve geçmişte birçok güzelliği beraber yaşamış hemşehrilerimizin şehir hayatının zorluklarından dolayı kopmuş olan ilişkilerini yeniden güzel ve sağlam bir temel üzerine oluşturmak amacıyla 2004 yılında derneğimizi kurduk. Kuruluşundan bu güne bu amaç doğrultusunda faaliyet gösteren derneğimiz, şükürler olsun ki 15. yılını tamamlamış ve bir iftar organizasyonu gerçekleştirmiştir. Bize bu gururu yaşatan, bu birlikteliğe vesile olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Arslan ayrıca derneğe desteklerini esirgemeyenlere de ayrıca teşekkürlerini iletti.