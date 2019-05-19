Develililer, İstanbul'da İftarda Buluştu

İstanbul Genç Develililer Derneği, İstanbul Bahçelievler Yeni Bosna'da iftar programı düzenledi.

Programa MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Ak Parti bir önceki dönem Kayseri Milletvekili Sami Dedoğlu, Ak Parti Grup Müdürü Halil Ergen, MHP MYK üyesi Develili İbrahim Ünal, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kabak, İstanbul Genç Develililer Dernek Başkanı Mehmet Sabah, Ülkü Ocakları Develi İlçe Başkanı Murat Doğu, Erciyes Basın Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Kılınç, Dernek Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ak Parti bir önceki dönem Milletvekili Sami Dedoğlu "Cenabı Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ailelerine de sabır diliyorum, bakın ne güzel sofralarda yemek yiyorsunuz. Ben ayağımın tozuyla Kenya'dan geldim. Oradaki insanlara özellikle sahurda ne yiyorsunuz kardeşim diye sordum. Ağabeyciğim merak etme biz üç tane hurma, bir kahve ile gülerek böyle orucumuzu tutuyoruz diyorlar. Biz Cennet gibi vatanımızda özellikle İstanbul'da buranın kadrini kıymetini şu nimetleri bilelim değerli kardeşlerim. Cenabı Allah'a ne kadar şükretsek azdır, onun için diyoruz ki bizim 81 milyon kardeşimizle birlik beraberlik huzur içinde yaşamamız lazım. Onun için 23 Haziran'da bir seçim var, kardeşlerim 31 Mart'ta hile ile Belediye Başkanı seçtiler ama ben diyorum ki bu aziz millet 23 Haziran'da bunlara gerekli dersi verecektir. Bakın değerli kardeşlerim hepinize büyük görev düşüyor, burada ne senin ne benim hiçbir menfaatimiz yok Cumhur ittifakının adayı Sayın Binali Yıldırım beyefendi, Sayın Binali Yıldırım beyefendi İdo'nun Başındaydı İstanbul'u nereden nereye getirdi. Bugüne kadar bir sürü hizmetler yapıldı. Ben inanıyorum ki Binali Bey seçildiği tarihten itibaren inşallah bu kalan hizmetler var gücüyle devam edecek ama ben diyorum ki Kayseri'nin güzel insanları ilçeleri, köyleri, dernek başkanları hepinize hepimize büyük görev düşüyor. Gece gündüz çalışacağız çalışmazsanız 23 Haziranda ülkeyi kimlere vereceğimizi biliyorsunuz. Almanya bile karışıyor, Avrupa bile karışıyor, Amerika İstanbul seçimlerine karışıyor değerli kardeşlerim. Ne olursunuz aziz mübarek günü elinizi biraz vicdanınıza koyun biraz bu memlekete şahıslar bizim için önemli değil, hizmet önemli. Bundan dolayı diyorum ki Allah'ın izniyle bunların oyununu Bozacağız. 24 Haziran'da daha güzel günler bizi bekliyor diyorum "dedi.