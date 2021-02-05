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Develililere istihdam müjdesi

TMSF’nin yönettiği Erciyes Anadolu Holdinge bağlı DOQU EV TEKSTİLİ SAN.

TMSF'nin yönettiği Erciyes Anadolu Holdinge bağlı DOQU EV TEKSTİLİ SAN.VE TİCARET. AŞ. İşletme Müdürü Göksel Özer ve yardımcısı Ömer Günatay Develi Kaymakamı Murat Duru'yu ziyaret etti.


Ziyaret sırasında işletmelerini tanıtan işletme müdürü Göksel Özer, MEGİP kapsamında 'düz dikiş makineci' mesleğinde yetiştirilmek üzere 80 kişi alım yapılacağını belirtti.


Develi Kaymakamım Murat Duru "Bizden bu iş ilanını duyurmamızı istediler, Biz de Develimizin güzel insanları hemşerilerimin kaymakamları olarak seve seve bu duyuruyu yapacağımı ifade ettim" dedi.


Katılımcılarda aranan şartlar şu şekilde açıklandı:


- Daha önce Erciyes Anadolu firmalarının birinde çalışmamış.


- Düz dikiş, overlok, fitl ve fermuar dikişi yapabilecek el yatkınlığı olan.


- 23 ve 28 yaş aralığında Bay/Bayan.


- Vardiyalı çalışabilecek.


-Eğitim süresi 42 iş günü olup başarıyla bitirenlerin en az %50'si istihdam edilecektir.


Adaylar Doqu Ev Tekstili firmasında (OSB 12. cad. no:86 Melikgazi/Kayseri) adresine giderek başvuru yapabilecek.

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