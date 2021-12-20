Develispor evinde oynadığı maçta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ni 2-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup Develispor 3 maçtır kaybetmiyor. Bu sezon tarihinde ilk kez mücadele ettiği ligde başarılı bir sezon geçiren Develispor zirve takibini sürdürüyor. Kırmızı siyahlılar ligin 8.haftasında sahasında ve taraftarı önünde oynadığı maçta Sivas ekibi Cumhuriyet Üniversitesi'ni 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. 15 puanla 3.sıraya yükselen Develispor ilk yarının son maçında deplasmanda Andırın Yeşildağspor'a konuk olacak.

Develispor geride kalan 8 hafta sonunda 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.