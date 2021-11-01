Develispor 90+9'da güldü

Develispor ilk kez mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig'de ilk galibiyetini aldı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3.Grup ekiplerinden Develispor 1-0 geriye düştü maçta rakibi Suvermez Kapadokyaspor'u 87.dakikada Sadık Yücel ve 90+9.dakikada Yakup Can Yazgan'ın golleri ile 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Stat: Develi İlçe Stadı

Hakemler: Kemal Savaş, Mertcan Demir, Mahmut Ekici

Develispor: Osman Kuş, Oğuz Kaan Hösük, Furkan Ulus, (Selim Başev dk.82), Resul Ekrem Turhan, Emre Korkmaz, Osman Murat Öksüz, Yakup Can Yazgan, Muhammed Fatih Demirezen, (Sadık Yücel dk.80), Mehmet Sönmez, Erkan Atçı, Turgay Aydoğan (Zafer Kılıç dk.74 )

Suvermez Kapadokya Spor: Eyüp Bekâr, Batuhan Necioğlu, Ahmet Turan, Samet Efe Balçık, Umut Şafak, Hasan Kaya, İsmail Salman, Ömercan Ahenk, Volkan Zemen, Ahmet Şahin, Hakan Akyol

Goller: Sadık Yücel dk.87, Yakup Can Yazgan dk.90+9 (Develispor) Ömercan Ahenk dk.47 (Suvermez Kapadokya Spor)