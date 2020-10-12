İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Develispor Ahmet İzgi ile sözleşme imzaladı

Bu sezon Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele edecek olan Develi Spor teknik direktör Ahmet İzgi ve yardımcısı Haluk Dalgalı ile sözleşme imzaladı.


Develi Belediye Başkanlığı makamında kulüp başkanı Tufan Nayman ve kulüp yönetimi ile birlikte imzalanan sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Yeni teknik heyetle birlikte Develi Sporumuzun bu sene de güzel başarılara imza atacağına güvenimiz tamdır. Hemşerilerimizle birlikte Develi Sporumuzu canı gönülden desteklemeye devam edeceğiz. Develimizi sporda bir marka haline getirmek için gayret ve desteklerimiz devam edecek” açıklamalarında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.