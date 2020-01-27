Develispor, Demirspor'u ezdi geçti

haftasında evinde Kayseri Demirspor'u konuk eden Develispor maça ‘Geçmiş olsun Elazığ kalbimizde, dualarımızda sizinle' pankartı ile çıktı. Develispor, rakibi Demirspor'u 11-1 yendi.

Maça tribünleri tıklım tıklım dolduran Develi halkının verdiği destek ile iyi başlayan Develispor ilk golü 2. dakikada buldu. İlk devre boyunca baskılı oyununu devam ettiren Develispor devre arasına 7-1 lik üstünlük ile girdi. ikinci devre maça iyice ağırlığını koyan Develispor maçı 11-1 kazandı.

Develispor'da golleri Furkan Ağca (3) , Mevlüt (4) , Okan Uçar (2) , Çağlar ve Erkan Atçı kaydetti.

Develispor'u yalnız bırakmayan Develi kaymakamı Murat Duru “Geçmiş olsun Elazığ. Kalbimiz de dualarımız da seninle”pankartı ile günün anlam ve manasına uygun bir şekilde sahaya çıkan Develi Sporumuz Demir Sporu 11-1'lik başarılı bir skorla maçın galibi oldu. Develi Sporumuzun teknik heyetini, futbolcularını ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Develispor Başkanı Ali Kabak “Bir takımdan fazlasın Develispor. Geçmiş olsun Elazığ Kalbimizde Dualarımızda Sizinle” açıklamalarında bulundu.

Develispor bu farklı galibiyetle Puanını 40'a yükselterek zirve takibini sürdürdü.