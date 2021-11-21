İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Develispor deplasmandan 3 puanla döndü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Develispor, ligin 4.

haftasında deplasmanda Elbistanspor'u 3-0 mağlup ederek bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı.


Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta mücadele eden Develispor ligin 4.haftasında deplasmanda Kahramanmaraş ekibi Elbistanspor'u yendi. Kırmızı siyahlılar her iki yarıda attığı goller ile sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Develispor'u galibiyeti getiren golleri 17.dakika Osman Öksüz, 26.dakikada Selim Başev ve 90+1. dakikada İsmail Odabaşı kaydetti. Elbistan deplasmanından 3 puanla dönen Develispor ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkarttı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.